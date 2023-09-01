Bedrijvenoverzicht
Sigma Software Salarissen

Het salarisbereik van Sigma Software varieert van $8,358 in totale vergoeding per jaar voor een Recruiter in Ukraine aan de onderkant tot $89,550 voor een Civiel Ingenieur in Poland aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Sigma Software. Laatst bijgewerkt: 8/22/2025

Software Engineer
Median $79.9K

Backend software-ingenieur

Civiel Ingenieur
$89.6K
Productmanager
$72.4K

Recruiter
$8.4K
Solution Architect
$62.4K
Veelgestelde vragen

The highest paying role reported at Sigma Software is Civiel Ingenieur at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $89,550. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sigma Software is $72,360.

