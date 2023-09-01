Sigma Software Salarissen

Het salarisbereik van Sigma Software varieert van $8,358 in totale vergoeding per jaar voor een Recruiter in Ukraine aan de onderkant tot $89,550 voor een Civiel Ingenieur in Poland aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Sigma Software . Laatst bijgewerkt: 8/22/2025