Bedrijvenoverzicht
SiFive
Werk je hier? Claim je bedrijf

SiFive Salarissen

Het salarisbereik van SiFive varieert van $61,777 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in United States aan de onderkant tot $198,990 voor een Elektrotechnisch Ingenieur in India aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van SiFive. Laatst bijgewerkt: 8/22/2025

$160K

Word betaald, niet bespeeld

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en realiseren regelmatig verhogingen van €30.000+ (soms €300.000+).Laat je salaris onderhandelen of je cv beoordelen door de echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Hardware Ingenieur
Median $79K
Software Engineer
Median $61.8K
Elektrotechnisch Ingenieur
$199K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Technisch Schrijver
$92.5K
Ontbreekt je functie?

Zoek naar alle salarissen op onze vergoedingspagina of voeg je salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Vestigingsschema

25%

JAAR 1

25%

JAAR 2

25%

JAAR 3

25%

JAAR 4

Aandelen type
Options

Bij SiFive zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vestigingsschema:

  • 25% wordt toegekend in de 1st-JAAR (25.00% jaarlijks)

  • 25% wordt toegekend in de 2nd-JAAR (2.08% maandelijks)

  • 25% wordt toegekend in de 3rd-JAAR (2.08% maandelijks)

  • 25% wordt toegekend in de 4th-JAAR (2.08% maandelijks)

Heb je een vraag? Vraag het aan de community.

Bezoek de Levels.fyi community om te interacteren met werknemers van verschillende bedrijven, carrièreadvies te krijgen en meer.

Nu bezoeken!

Veelgestelde vragen

The highest paying role reported at SiFive is Elektrotechnisch Ingenieur at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $198,990. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at SiFive is $85,747.

Uitgelichte vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor SiFive

Gerelateerde bedrijven

  • Mastercard
  • Jumio
  • DroneDeploy
  • Onit
  • Veritas Technologies
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Overige bronnen