Bedrijvengids
Shopmonkey
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

Shopmonkey Salarissen

Shopmonkey's salaris varieert van $120,600 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer aan de onderkant tot $299,088 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Shopmonkey. Laatst bijgewerkt: 9/19/2025

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Business Operations
$176K
Product Designer
$121K
Sales
$141K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Software Engineer
$145K
Software Engineering Manager
$299K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

The highest paying role reported at Shopmonkey is Software Engineering Manager at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $299,088. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Shopmonkey is $145,270.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Shopmonkey

Gerelateerde Bedrijven

  • Pinterest
  • Microsoft
  • Uber
  • Apple
  • PayPal
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen