Shopmonkey Salarissen

Shopmonkey's salaris varieert van $120,600 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer aan de onderkant tot $299,088 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Shopmonkey . Laatst bijgewerkt: 9/19/2025