Shopify Salarissen

Shopify's salaris varieert van $40,655 in totale vergoeding per jaar voor een Customer Service aan de onderkant tot $367,054 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Shopify. Laatst bijgewerkt: 9/19/2025

$160K

Software Engineer
L4 $74.8K
L5 $107K
L6 $151K
L7 $239K
L8 $312K

Mobile Software Engineer

Frontend Software Engineer

Machine Learning Engineer

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Data Engineer

Production Software Engineer

Data Scientist
L4 $86.9K
L5 $116K
L6 $147K
L7 $220K
Product Manager
L4 $85.8K
L5 $115K
L6 $166K
L7 $197K

Product Designer
L4 $106K
L5 $104K
L6 $150K
L7 $201K

UX Designer

Marketing
L5 $78.6K
L6 $109K
L7 $158K
Software Engineering Manager
L7 $264K
L8 $367K
Customer Service
L4 $40.7K
L5 $47.7K
Data Science Manager
L7 $221K
L8 $279K
Financieel Analist
L5 $90.4K
L6 $121K
Business Analist
Median $97.9K
Sales Engineer
Median $151K
Business Operations
Median $350K
Marketing Operations
Median $102K
Recruiter
Median $130K
Solution Architect
Median $105K

Data Architect

Cloud Security Architect

Business Operations Manager
Median $106K
Human Resources
Median $90K
Sales
Median $87.4K
Technisch Programma Manager
Median $276K
Technisch Writer
Median $66.7K
Business Development
Median $326K
Product Design Manager
Median $315K
Programma Manager
Median $150K
Cybersecurity Analist
Median $109K
Accountant
$89.6K
Administratief Assistent
$41K
Chief of Staff
$109K
Copywriter
$52.6K
Data Analist
$164K
Grafisch Designer
$149K
Informatietechnoloog (IT)
$104K
Management Consultant
$241K
Project Manager
$69.6K
UX Researcher
Median $100K
Vesting Schema

33%

JR 1

33%

JR 2

33%

JR 3

Aandelentype
RSU

Bij Shopify zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 33% vest in het 1st-JR (33.00% jaarlijks)

  • 33% vest in het 2nd-JR (8.25% driemaandelijks)

  • 33% vest in het 3rd-JR (8.25% driemaandelijks)

100%

JR 1

Aandelentype
RSU

Bij Shopify zijn RSUs onderworpen aan een 1-jarig vesting schema:

  • 100% vest in het 1st-JR (100.00% jaarlijks)

33%

JR 1

33%

JR 2

33%

JR 3

Aandelentype
RSU

Bij Shopify zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 33% vest in het 1st-JR (8.25% driemaandelijks)

  • 33% vest in het 2nd-JR (8.25% driemaandelijks)

  • 33% vest in het 3rd-JR (8.25% driemaandelijks)

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Shopify is Software Engineering Manager at the L8 level met een jaarlijkse totale beloning van $367,054. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Shopify is $115,356.

