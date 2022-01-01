Shopee Salarissen

Shopee's salaris varieert van $13,594 in totale vergoeding per jaar voor een Business Development in Indonesia aan de onderkant tot $231,746 voor een Software Engineer in Singapore aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Shopee . Laatst bijgewerkt: 9/19/2025