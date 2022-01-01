Bedrijvengids
Shopee
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

Shopee Salarissen

Shopee's salaris varieert van $13,594 in totale vergoeding per jaar voor een Business Development in Indonesia aan de onderkant tot $231,746 voor een Software Engineer in Singapore aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Shopee. Laatst bijgewerkt: 9/19/2025

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Software Engineer
Software Engineer $72.2K
Senior Software Engineer $120K
Expert Software Engineer $167K
Senior Expert Software Engineer $232K

Frontend Software Engineer

Machine Learning Engineer

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Data Engineer

Production Software Engineer

Site Reliability Engineer

AI Engineer

Product Manager
Median $74.9K
Data Analist
Median $57K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Business Analist
Median $75.8K
Business Development
Median $13.6K
Data Scientist
Median $91.2K
Product Designer
Median $49.1K
Technisch Programma Manager
Median $74.8K

Technical Project Manager

Human Resources
Median $54.8K
Financieel Analist
Median $60K
Marketing
Median $44.5K
Project Manager
Median $38.7K
Recruiter
Median $70.3K
Analyst
Median $43.3K
Accountant
$49.8K
Business Operations
$46.9K
Business Operations Manager
$44.7K
Geologisch Ingenieur
$174K
Grafisch Designer
$71.2K
Informatietechnoloog (IT)
$44.2K
Legal
$98K
Sales
$41.3K
Software Engineering Manager
$225K
UX Researcher
$102K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Shopee zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)

Heb je een vraag? Stel deze aan de community.

Bezoek de Levels.fyi community om in contact te komen met werknemers van verschillende bedrijven, carrièretips te krijgen, en meer.

Bezoek Nu!

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Shopee is Software Engineer at the Senior Expert Software Engineer level met een jaarlijkse totale beloning van $231,746. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Shopee is $70,340.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Shopee

Gerelateerde Bedrijven

  • Latham & Watkins
  • Virgin
  • Fresenius
  • Vanguard
  • Northwestern Mutual
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen