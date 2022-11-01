ShopBack Salarissen

ShopBack's salaris varieert van $15,900 in totale vergoeding per jaar voor een UX Researcher aan de onderkant tot $388,746 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van ShopBack . Laatst bijgewerkt: 9/19/2025