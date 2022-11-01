Bedrijvengids
ShopBack
ShopBack Salarissen

ShopBack's salaris varieert van $15,900 in totale vergoeding per jaar voor een UX Researcher aan de onderkant tot $388,746 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van ShopBack. Laatst bijgewerkt: 9/19/2025

$160K

Software Engineer
Median $54.4K
Product Manager
Median $120K
Business Analist
$44.3K

Business Development
$50.7K
Marketing
$49K
Product Designer
$74.4K
Software Engineering Manager
$389K
UX Researcher
$15.9K
Vesting Schema

5%

JR 1

25%

JR 2

70%

JR 3

Bij ShopBack zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 5% vest in het 1st-JR (5.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 70% vest in het 3rd-JR (70.00% jaarlijks)

Veelgestelde vragen

The highest paying role reported at ShopBack is Software Engineering Manager at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $388,746. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ShopBack is $52,503.

Andere Bronnen