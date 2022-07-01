Bedrijvengids
Shipwell
Shipwell Salarissen

Shipwell's salaris varieert van $96,900 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer aan de onderkant tot $201,000 voor een Data Science Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Shipwell. Laatst bijgewerkt: 9/19/2025

$160K

Software Engineer
Median $115K

Backend Software Engineer

Customer Success
$102K
Data Science Manager
$201K

Product Designer
$96.9K
Software Engineering Manager
$161K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Shipwell is Data Science Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $201,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Shipwell is $115,000.

Andere Bronnen