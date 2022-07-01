Shipwell Salarissen

Shipwell's salaris varieert van $96,900 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer aan de onderkant tot $201,000 voor een Data Science Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Shipwell . Laatst bijgewerkt: 9/19/2025