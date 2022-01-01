Bedrijvengids
Shipt
Shipt Salarissen

Shipt's salaris varieert van $41,078 in totale vergoeding per jaar voor een Customer Service aan de onderkant tot $362,875 voor een Data Scientist aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Shipt. Laatst bijgewerkt: 9/19/2025

$160K

Software Engineer
L2 $105K
L3 $105K
L4 $169K
L5 $257K
L6 $279K

Backend Software Engineer

Data Scientist
L3 $153K
L4 $206K
L5 $363K
Product Manager
Median $147K

Product Designer
Median $110K

UX Designer

Software Engineering Manager
Median $195K
Accountant
$128K
Business Analist
$76.9K
Customer Service
$41.1K
Informatietechnoloog (IT)
Median $88.2K
Product Design Manager
$201K
Programma Manager
$167K
Cybersecurity Analist
Median $170K
Solution Architect
$99.1K
Technisch Programma Manager
$121K
UX Researcher
$162K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Shipt is Data Scientist at the L5 level met een jaarlijkse totale beloning van $362,875. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Shipt is $152,898.

Andere Bronnen