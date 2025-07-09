Shiprocket Salarissen

Bedrijvengids
Shiprocket's salaris varieert van $6,676 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer aan de onderkant tot $65,083 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Shiprocket. Laatst bijgewerkt: 9/18/2025

$160K

Software Engineer
Median $21K

Backend Software Engineer

Product Manager
Median $29.9K
Human Resources
$45.5K

Product Designer
$6.7K
Software Engineering Manager
$65.1K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Shiprocket is Software Engineering Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $65,083. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Shiprocket is $29,859.

