Shiprocket Salarissen

Shiprocket's salaris varieert van $6,676 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer aan de onderkant tot $65,083 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Shiprocket . Laatst bijgewerkt: 9/18/2025