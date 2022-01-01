Bedrijvengids
Shippo
Shippo Salarissen

Shippo's salaris varieert van $94,525 in totale vergoeding per jaar voor een Recruiter aan de onderkant tot $326,360 voor een Business Operations aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Shippo. Laatst bijgewerkt: 9/18/2025

$160K

Software Engineer
Median $180K

Backend Software Engineer

Software Engineering Manager
Median $220K
Business Operations
$326K

Business Operations Manager
$198K
Legal
$171K
Product Designer
$196K
Product Manager
$196K
Recruiter
$94.5K
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Shippo zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Shippo is Business Operations at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $326,360. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Shippo is $196,015.

