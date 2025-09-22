Bedrijvengids
Shiftsmart
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

Shiftsmart Software Engineer Salarissen

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in United States bij Shiftsmart bedraagt in totaal $225K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Shiftsmart's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/22/2025

Mediaan Pakket
company icon
Shiftsmart
Software Engineer
New York, NY
Totaal per jaar
$225K
Niveau
-
Basissalaris
$100K
Stock (/yr)
$125K
Bonus
$0
Jaren bij bedrijf
0 Jaren
Jaren ervaring
10 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Shiftsmart?

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures
Stage Salarissen

Bijdragen

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Software Engineer aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software Engineer bei Shiftsmart in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $375,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Shiftsmart für die Position Software Engineer in United States beträgt $175,000.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Shiftsmart

Gerelateerde Bedrijven

  • Pluralsight
  • Juniper Square
  • BlueVine
  • VTS
  • FareHarbor
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen