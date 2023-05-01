Bedrijvengids
ShiftKey
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

ShiftKey Salarissen

ShiftKey's salaris varieert van $73,975 in totale vergoeding per jaar voor een Cybersecurity Analyst aan de onderkant tot $176,000 voor een Product Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van ShiftKey. Laatst bijgewerkt: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Software Engineer
Median $115K
Product Designer
Median $165K

UX Designer

Product Manager
Median $176K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Cybersecurity Analyst
$74K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij ShiftKey is Product Manager met een jaarlijkse totale beloning van $176,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij ShiftKey is $140,000.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor ShiftKey

Gerelateerde Bedrijven

  • Facebook
  • Pinterest
  • Square
  • Stripe
  • Apple
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen