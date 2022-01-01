Bedrijvengids
Shield AI
Shield AI Salarissen

Shield AI's salaris varieert van $100,000 in totale vergoeding per jaar voor een Hardware Engineer aan de onderkant tot $391,950 voor een Business Operations Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Shield AI. Laatst bijgewerkt: 10/14/2025

$160K

Software Engineer
Software Engineer I $108K
Software Engineer II $128K
Senior Software Engineer $165K
Staff Software Engineer $272K
Hardware Engineer
Median $100K
Software Engineering Manager
Median $289K

Luchtvaart Ingenieur
$166K
Business Operations Manager
$392K
Business Development
$130K
Data Scientist
$382K
Mechanisch Ingenieur
$105K
Product Manager
$182K
Recruiter
$161K
Technisch Programma Manager
$182K
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
Options

Bij Shield AI zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Shield AI is Business Operations Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $391,950. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Shield AI is $165,408.

Andere Bronnen