Sherwin-Williams Salarissen

Sherwin-Williams's salaris varieert van $25,104 in totale vergoeding per jaar voor een Customer Service in Puerto Rico aan de onderkant tot $118,405 voor een Marketing Operations in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Sherwin-Williams. Laatst bijgewerkt: 10/14/2025

$160K

Software Engineer
Median $84.8K

Full-Stack Software Engineer

Sales
Median $50K
Business Analist
$84.6K

Customer Service
$25.1K
Data Scientist
$43.1K
Information Technologist (IT)
$69.7K
Marketing
$85.4K
Marketing Operations
$118K
Mechanisch Ingenieur
$116K
Product Designer
$96.5K
Product Manager
$99.5K
Project Manager
$100K
Cybersecurity Analyst
$64.7K
Software Engineering Manager
$93.5K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Sherwin-Williams is Marketing Operations at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $118,405. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Sherwin-Williams is $85,137.

