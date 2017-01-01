Bekijk Individuele Datapunten
Sezaam is a French startup that enhances urban living by connecting buildings to local services via a smart parcel box. The company aims to support ecological and digital transitions in cities.
Abonneer je op geverifieerde aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie →
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.
Uitgelichte Vacatures
Gerelateerde Bedrijven
Andere Bronnen