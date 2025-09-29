Software Engineer vergoeding in United States bij SES Satellites bedraagt $111K per year voor 9. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $127K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor SES Satellites's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/29/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
8
$ --
$ --
$ --
$ --
9
$111K
$105K
$0
$6K
10
$ --
$ --
$ --
$ --
11
$ --
$ --
$ --
$ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***