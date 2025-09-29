Bedrijvengids
  Salarissen
  Software Engineer

  Alle Software Engineer Salarissen

ServiceTitan Software Engineer Salarissen

Software Engineer vergoeding in United States bij ServiceTitan varieert van $247K per year voor Senior Software Engineer I tot $200K per year voor Senior Software Engineer II. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $226K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor ServiceTitan's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/29/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Software Engineer
(Instapniveau)
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer I
$247K
$176K
$45.3K
$25.7K
Senior Software Engineer II
$200K
$167K
$15K
$17.5K
Senior Software Engineer III
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Stage Salarissen

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij ServiceTitan zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Veelgestelde vragen

El paquete salarial más alto reportado para un Software Engineer en ServiceTitan in United States tiene una compensación total anual de $292,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en ServiceTitan para el puesto de Software Engineer in United States es $224,000.

Andere Bronnen