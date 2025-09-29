Bedrijvengids
ServiceTitan
  • Salarissen
  • Recruiter

  • Alle Recruiter Salarissen

ServiceTitan Recruiter Salarissen

Het mediane Recruiter vergoedinspakket in United States bij ServiceTitan bedraagt in totaal $140K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor ServiceTitan's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/29/2025

Mediaan Pakket
company icon
ServiceTitan
Technical Recruiter
Los Angeles, CA
Totaal per jaar
$140K
Niveau
L4
Basissalaris
$100K
Stock (/yr)
$20K
Bonus
$20K
Jaren bij bedrijf
2 Jaren
Jaren ervaring
5 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij ServiceTitan?

$160K

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij ServiceTitan zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Veelgestelde vragen

The highest paying salary package reported for a Recruiter at ServiceTitan in United States sits at a yearly total compensation of $221,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ServiceTitan for the Recruiter role in United States is $140,000.

