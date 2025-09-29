Bedrijvengids
De gemiddelde Product Designer totale vergoeding in United States bij ServiceTitan varieert van $195K tot $273K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor ServiceTitan's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/29/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$212K - $256K
United States
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$195K$212K$256K$273K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij ServiceTitan zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Veelgestelde vragen

