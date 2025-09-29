Bedrijvengids
De gemiddelde Financieel Analist totale vergoeding in United States bij ServiceTitan varieert van $125K tot $179K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor ServiceTitan's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/29/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$144K - $168K
United States
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$125K$144K$168K$179K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

$160K

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij ServiceTitan zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Veelgestelde vragen

The highest paying salary package reported for a Financieel Analist at ServiceTitan in United States sits at a yearly total compensation of $178,659. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ServiceTitan for the Financieel Analist role in United States is $125,214.

