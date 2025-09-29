ServiceNow Software Engineering Manager Salarissen

Software Engineering Manager vergoeding in India bij ServiceNow varieert van ₹102K per year voor M3 tot ₹175K per year voor M5. Het mediane yearse vergoedinspakket in India bedraagt in totaal ₹114K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor ServiceNow's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/29/2025

Niveaunaam Totaal Basis Aandelen (/yr) Bonus M2 Dev Lead ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- M3 Dev Manager ₹102K ₹57.6K ₹37.9K ₹7K M4 Dev Sr. Manager ₹127K ₹77.2K ₹36.5K ₹13.5K M5 Dev Director ₹175K ₹90.7K ₹72.1K ₹12K Bekijk 1 Meer Niveaus

Vesting Schema Hoofdschema Alternatief 1 Alternatief 2 25 % JR 1 25 % JR 2 25 % JR 3 25 % JR 4 Aandelentype RSU Bij ServiceNow zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema: 25 % vest in het 1st - JR ( 6.25 % driemaandelijks )

25 % vest in het 2nd - JR ( 6.25 % driemaandelijks )

25 % vest in het 3rd - JR ( 6.25 % driemaandelijks )

25 % vest in het 4th - JR ( 6.25 % driemaandelijks ) 25 % JR 1 25 % JR 2 25 % JR 3 25 % JR 4 Aandelentype RSU Bij ServiceNow zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema: 25 % vest in het 1st - JR ( 25.00 % jaarlijks )

25 % vest in het 2nd - JR ( 6.25 % driemaandelijks )

25 % vest in het 3rd - JR ( 6.25 % driemaandelijks )

25 % vest in het 4th - JR ( 6.25 % driemaandelijks ) 25 % JR 1 25 % JR 2 25 % JR 3 25 % JR 4 Aandelentype RSU Bij ServiceNow zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema: 25 % vest in het 1st - JR ( 25.00 % jaarlijks )

25 % vest in het 2nd - JR ( 2.08 % maandelijks )

25 % vest in het 3rd - JR ( 2.08 % maandelijks )

25 % vest in het 4th - JR ( 2.08 % maandelijks )

Wat is het vestigingsschema bij ServiceNow ?

