ServiceNow Management Consultant Salarissen

Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor ServiceNow's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/29/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

CA$161K - CA$191K
Canada
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
CA$149KCA$161KCA$191KCA$204K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

CA$226K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van CA$42.5K+ (soms CA$425K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.


Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij ServiceNow zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Veelgestelde vragen

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Management Consultant sa ServiceNow in Canada ay may taunang kabuuang bayad na CA$203,836.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa ServiceNow para sa Management Consultant role in Canada ay CA$148,889.

