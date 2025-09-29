Bedrijvengids
De gemiddelde Corporate Development totale vergoeding bij ServiceNow varieert van $131K tot $187K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor ServiceNow's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/29/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$150K - $176K
United States
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$131K$150K$176K$187K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

$160K

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij ServiceNow zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)

Veelgestelde vragen

The highest paying salary package reported for a Corporate Development at ServiceNow sits at a yearly total compensation of $187,200. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ServiceNow for the Corporate Development role is $131,200.

