De gemiddelde Human Resources totale vergoeding in United Arab Emirates bij Service Management Group varieert van AED 54.9K tot AED 76.7K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Service Management Group's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/29/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

AED 59.5K - AED 72.1K
United Arab Emirates
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
AED 54.9KAED 59.5KAED 72.1KAED 76.7K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Wat zijn de carrièreniveaus bij Service Management Group?

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Human Resources bij Service Management Group in United Arab Emirates ligt op een jaarlijkse totale beloning van AED 76,692. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Service Management Group voor de Human Resources functie in United Arab Emirates is AED 54,875.

