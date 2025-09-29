Serpro Software Engineer Salarissen

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Brazil bij Serpro bedraagt in totaal R$139K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Serpro's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/29/2025

Mediaan Pakket Serpro Software Engineer Brasilia, DF, Brazil Totaal per jaar R$139K Niveau Senior Basissalaris R$139K Stock (/yr) R$0 Bonus R$0 Jaren bij bedrijf 1 Jaar Jaren ervaring 6 Jaren

Nieuwste Salarisinzendingen

Bijdragen

Wat is het vestigingsschema bij Serpro ?

