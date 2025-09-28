Bedrijvengids
Sequoia
Sequoia Human Resources Salarissen

Het mediane Human Resources vergoedinspakket in United States bij Sequoia bedraagt in totaal $235K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Sequoia's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/28/2025

Mediaan Pakket
company icon
Sequoia
Senior Talent Partner
San Mateo, CA
Totaal per jaar
$235K
Niveau
Senior
Basissalaris
$198K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$37K
Jaren bij bedrijf
5 Jaren
Jaren ervaring
12 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Sequoia?

$160K

Nieuwste Salarisinzendingen
Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Human Resources bij Sequoia in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $302,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Sequoia voor de Human Resources functie in United States is $235,000.

