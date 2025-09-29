Bedrijvengids
Sequoia Capital
  • Salarissen
  • Venture Capitalist

  • Alle Venture Capitalist Salarissen

Sequoia Capital Venture Capitalist Salarissen

Het mediane Venture Capitalist vergoedinspakket in United States bij Sequoia Capital bedraagt in totaal $300K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Sequoia Capital's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/29/2025

Mediaan Pakket
company icon
Sequoia Capital
Venture Capitalist
New York, NY
Totaal per jaar
$300K
Niveau
-
Basissalaris
$300K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Jaren bij bedrijf
0 Jaren
Jaren ervaring
6 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Sequoia Capital?

$160K

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Venture Capitalist bij Sequoia Capital in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $600,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Sequoia Capital voor de Venture Capitalist functie in United States is $300,000.

Andere Bronnen