Sendbird
Sendbird Informatietechnoloog (IT) Salarissen

De gemiddelde Informatietechnoloog (IT) totale vergoeding bij Sendbird varieert van ₩41.81M tot ₩57.06M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Sendbird's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/4/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

₩44.77M - ₩54.11M
Korea, South
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
₩41.81M₩44.77M₩54.11M₩57.06M
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Don't get lowballed

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Sendbird zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Informatietechnoloog (IT) bij Sendbird ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₩57,063,840. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Sendbird voor de Informatietechnoloog (IT) functie is ₩41,814,021.

Andere Bronnen