Senao Networks
Senao Networks Software Engineer Salarissen

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Taiwan bij Senao Networks bedraagt in totaal NT$794K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Senao Networks's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/4/2025

Mediaan Pakket
Senao Networks
Software Engineer
Taoyuan, TA, Taiwan
Totaal per jaar
NT$794K
Niveau
hidden
Basissalaris
NT$794K
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$0
Jaren bij bedrijf
0-1 Jaren
Jaren ervaring
2-4 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Senao Networks?
Nieuwste Salarisinzendingen
Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Senao Networks in Taiwan ligt op een jaarlijkse totale beloning van NT$1,416,754. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Senao Networks voor de Software Engineer functie in Taiwan is NT$793,903.

