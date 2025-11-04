Bedrijvengids
Het mediane Hardware Engineer vergoedinspakket in Canada bij Semtech bedraagt in totaal CA$155K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Semtech's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/4/2025

Mediaan Pakket
company icon
Semtech
Hardware Engineer
Toronto, ON, Canada
Totaal per jaar
CA$155K
Niveau
Senir Staff
Basissalaris
CA$112K
Stock (/yr)
CA$20.9K
Bonus
CA$22.3K
Jaren bij bedrijf
7 Jaren
Jaren ervaring
8 Jaren
Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Hardware Engineer bij Semtech in Canada ligt op een jaarlijkse totale beloning van CA$171,575. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Semtech voor de Hardware Engineer functie in Canada is CA$111,382.

