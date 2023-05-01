Bedrijvengids
Semtech
Semtech Salarissen

Semtech's salaris varieert van $47,854 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in India aan de onderkant tot $110,948 voor een Hardware Engineer in Canada aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Semtech. Laatst bijgewerkt: 10/25/2025

Software Engineer
Median $47.9K
Hardware Engineer
Median $111K
Product Designer
$103K

Mis je jouw functietitel?

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Semtech is Hardware Engineer met een jaarlijkse totale beloning van $110,948. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Semtech is $103,231.

