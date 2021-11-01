Bedrijvengids
Sempra
Sempra Salarissen

Sempra's salaris varieert van $87,636 in totale vergoeding per jaar voor een Data Analist aan de onderkant tot $223,875 voor een Mechanisch Ingenieur aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Sempra. Laatst bijgewerkt: 10/25/2025

Accountant
$135K
Business Analist
$119K
Data Analist
$87.6K

Elektrisch Ingenieur
$108K
Mechanisch Ingenieur
$224K
Project Manager
$110K
Cybersecurity Analyst
$156K
Software Engineer
$124K
Technisch Programma Manager
$181K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Sempra is Mechanisch Ingenieur at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $223,875. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Sempra is $123,970.

