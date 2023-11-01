Bedrijvengids
Selina
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

Selina Salarissen

Selina's salaris varieert van $16,318 in totale vergoeding per jaar voor een Human Resources in Panama aan de onderkant tot $149,250 voor een Marketing in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Selina. Laatst bijgewerkt: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Human Resources
$16.3K
Marketing
$149K
Product Manager
$86.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Software Engineer
$69.7K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Selina is Marketing at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $149,250. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Selina is $78,070.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Selina

Gerelateerde Bedrijven

  • Microsoft
  • Flipkart
  • Airbnb
  • Pinterest
  • Square
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen