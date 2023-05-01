Bedrijvengids
Self
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

Self Salarissen

Self's salaris varieert van $8,437 in totale vergoeding per jaar voor een Data Analist in United States aan de onderkant tot $752,555 voor een Product Manager in Switzerland aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Self. Laatst bijgewerkt: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Software Engineer
Median $120K

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Accountant
$9.4K
Administratief Assistent
$103K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Business Operations
$201K
Data Analist
$8.4K
Hardware Engineer
$121K
Information Technologist (IT)
$73.7K
Management Consultant
$71.4K
Marketing
$106K
Product Designer
$100K
Product Manager
$753K
Project Manager
$131K
Sales
$23.2K
Technisch Programma Manager
$249K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Self is Product Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $752,555. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Self is $104,849.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Self

Gerelateerde Bedrijven

  • Google
  • Coinbase
  • Flipkart
  • Amazon
  • Stripe
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen