Seldin
    • Over

    Seldin Company is an award-winning multifamily management firm operating in 11 states, dedicated to sustainability and community development. They manage over 20,000 apartment homes.

    seldin.com
    Website
    1923
    Oprichtingsjaar
    480
    Aantal Werknemers
    $100M-$250M
    Geschatte Omzet
    Hoofdkantoor

    Andere Bronnen