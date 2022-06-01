Bedrijvengids
SEI
SEI Salarissen

SEI's salaris varieert van $65,097 in totale vergoeding per jaar voor een Financieel Analist aan de onderkant tot $194,025 voor een Data Scientist aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van SEI. Laatst bijgewerkt: 10/25/2025

Accountant
$65.1K
Data Scientist
$194K
Financieel Analist
$65.1K

Information Technologist (IT)
$175K
Management Consultant
$149K
Product Manager
$112K
Software Engineer
$154K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij SEI is Data Scientist at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $194,025. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij SEI is $149,250.

