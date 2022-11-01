Bedrijvengids
SEI Investments
SEI Investments Salarissen

SEI Investments's salaris varieert van $24,556 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in India aan de onderkant tot $155,000 voor een Product Manager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van SEI Investments. Laatst bijgewerkt: 10/25/2025

Business Analist
Median $100K
Product Manager
Median $155K
Software Engineer
Median $24.6K

Accountant
$74.6K
Administratief Assistent
$42.9K
Business Operations
$49.2K
Financieel Analist
$50K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij SEI Investments is Product Manager met een jaarlijkse totale beloning van $155,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij SEI Investments is $49,980.

