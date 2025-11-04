Bedrijvengids
Segantii Capital Management
Segantii Capital Management Data Scientist Salarissen

De gemiddelde Data Scientist totale vergoeding in Hong Kong (SAR) bij Segantii Capital Management varieert van HK$41.7K tot HK$57.1K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Segantii Capital Management's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/4/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

HK$45.2K - HK$53.7K
Hong Kong (SAR)
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
HK$41.7KHK$45.2KHK$53.7KHK$57.1K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Wat zijn de carrièreniveaus bij Segantii Capital Management?

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Data Scientist bij Segantii Capital Management in Hong Kong (SAR) ligt op een jaarlijkse totale beloning van HKHK$443,459. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Segantii Capital Management voor de Data Scientist functie in Hong Kong (SAR) is HKHK$323,924.

