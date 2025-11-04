Bedrijvengids
Security Compass
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Software Engineering Manager

  • Alle Software Engineering Manager Salarissen

Security Compass Software Engineering Manager Salarissen

Het mediane Software Engineering Manager vergoedinspakket in Canada bij Security Compass bedraagt in totaal CA$181K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Security Compass's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/4/2025

Mediaan Pakket
company icon
Security Compass
Software Engineering Manager
Toronto, ON, Canada
Totaal per jaar
CA$181K
Niveau
L3
Basissalaris
CA$176K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$4.6K
Jaren bij bedrijf
1 Jaar
Jaren ervaring
11 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Security Compass?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed
Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures

Bijdragen

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Software Engineering Manager aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineering Manager bij Security Compass in Canada ligt op een jaarlijkse totale beloning van CA$183,708. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Security Compass voor de Software Engineering Manager functie in Canada is CA$180,881.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Security Compass

Gerelateerde Bedrijven

  • Pythian
  • Benevity
  • SICPA
  • IntraEdge
  • Clio
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen