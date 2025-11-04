Bedrijvengids
Security Compass
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

Security Compass Software Engineer Salarissen

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Canada bij Security Compass bedraagt in totaal CA$108K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Security Compass's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/4/2025

Mediaan Pakket
company icon
Security Compass
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
Totaal per jaar
CA$108K
Niveau
2
Basissalaris
CA$108K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Jaren bij bedrijf
1 Jaar
Jaren ervaring
1 Jaar
Wat zijn de carrièreniveaus bij Security Compass?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Stage Salarissen

Bijdragen

Inbegrepen Functies

Nieuwe Functie Indienen

Full-Stack Software Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Security Compass in Canada ligt op een jaarlijkse totale beloning van CA$187,413. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Security Compass voor de Software Engineer functie in Canada is CA$104,358.

