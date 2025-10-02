Software Engineering Manager vergoeding in Greater Toronto Area bij Scotiabank varieert van CA$126K per year tot CA$181K. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Toronto Area bedraagt in totaal CA$138K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Scotiabank's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L7
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L8
CA$153K
CA$139K
CA$992.6
CA$13.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
