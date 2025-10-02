Software Engineer vergoeding in Greater Toronto Area bij Scotiabank varieert van CA$90.2K per year voor L6 tot CA$184K per year voor L9. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Toronto Area bedraagt in totaal CA$120K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Scotiabank's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L6
CA$90.2K
CA$85.4K
CA$1.6K
CA$3.2K
L7
CA$117K
CA$109K
CA$1.6K
CA$6.3K
L8
CA$139K
CA$126K
CA$2.9K
CA$10.1K
L9
CA$184K
CA$154K
CA$7.4K
CA$23.2K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
Geen salarissen gevonden
