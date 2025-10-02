Bedrijvengids
Scotiabank
  Greater Toronto Area

Scotiabank Data Science Manager Salarissen in Greater Toronto Area

Het mediane Data Science Manager vergoedinspakket in Greater Toronto Area bij Scotiabank bedraagt in totaal CA$117K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Scotiabank's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025

Mediaan Pakket
Scotiabank
Data Science Manager
Toronto, ON, Canada
Totaal per jaar
CA$117K
Niveau
7
Basissalaris
CA$107K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$10.2K
Jaren bij bedrijf
2 Jaren
Jaren ervaring
3 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Scotiabank?

Veelgestelde vragen

El paquete salarial más alto reportado para un Data Science Manager en Scotiabank in Greater Toronto Area tiene una compensación total anual de CA$136,957. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Scotiabank para el puesto de Data Science Manager in Greater Toronto Area es CA$117,014.

