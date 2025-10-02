Business Analist vergoeding in Greater Toronto Area bij Scotiabank varieert van CA$87.3K per year voor L6 tot CA$134K per year voor L8. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Toronto Area bedraagt in totaal CA$99.1K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Scotiabank's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L6
CA$87.3K
CA$83.8K
CA$297.1
CA$3.2K
L7
CA$103K
CA$95K
CA$563.2
CA$7.2K
L8
CA$134K
CA$117K
CA$2.1K
CA$15.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
