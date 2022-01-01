Scholastic Salarissen

Bedrijvengids
Scholastic's salaris varieert van $88,000 in totale vergoeding per jaar voor een Business Analist aan de onderkant tot $155,000 voor een Software Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Scholastic. Laatst bijgewerkt: 11/15/2025

Software Engineer
Median $155K
Business Analist
Median $88K
Product Designer
$126K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

Product Manager
$89.2K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Scholastic is Software Engineer met een jaarlijkse totale beloning van $155,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Scholastic is $107,413.

