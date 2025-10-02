Bedrijvengids
Schibsted
Schibsted Software Engineer Salarissen in Greater Oslo Region

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Greater Oslo Region bij Schibsted bedraagt in totaal NOK 782K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Schibsted's totale vergoedinspakketten.

Mediaan Pakket
company icon
Schibsted
Software Engineer
Oslo, OS, Norway
Totaal per jaar
NOK 782K
Niveau
Senior
Basissalaris
NOK 782K
Stock (/yr)
NOK 0
Bonus
NOK 0
Jaren bij bedrijf
3 Jaren
Jaren ervaring
7 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Schibsted?

NOK 1.62M

Nieuwste Salarisinzendingen
Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Schibsted in Greater Oslo Region ligt op een jaarlijkse totale beloning van NOK 913,744. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Schibsted voor de Software Engineer functie in Greater Oslo Region is NOK 782,078.

