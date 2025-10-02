Bedrijvengids
Schaeffler
Schaeffler Mechanisch Ingenieur Salarissen in Cleveland-Akron (Canton) Area

Het mediane Mechanisch Ingenieur vergoedinspakket in Cleveland-Akron (Canton) Area bij Schaeffler bedraagt in totaal $91K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Schaeffler's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025

Mediaan Pakket
company icon
Schaeffler
Engineer
Cleveland, OH
Totaal per jaar
$91K
Niveau
Engineer
Basissalaris
$91K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Jaren bij bedrijf
3 Jaren
Jaren ervaring
3 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Schaeffler?

$160K

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Bijdragen

Veelgestelde vragen

The highest paying salary package reported for a Mechanisch Ingenieur at Schaeffler in Cleveland-Akron (Canton) Area sits at a yearly total compensation of $98,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Schaeffler for the Mechanisch Ingenieur role in Cleveland-Akron (Canton) Area is $91,000.

