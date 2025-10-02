Bedrijvengids
Scaler Academy
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

  • Greater Bengaluru

Scaler Academy Software Engineer Salarissen in Greater Bengaluru

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Greater Bengaluru bij Scaler Academy bedraagt in totaal ₹3.4M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Scaler Academy's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025

Mediaan Pakket
company icon
Scaler Academy
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Totaal per jaar
₹3.4M
Niveau
Senior Software Engineer
Basissalaris
₹3M
Stock (/yr)
₹400K
Bonus
₹0
Jaren bij bedrijf
4 Jaren
Jaren ervaring
4 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Scaler Academy?

₹13.94M

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van ₹2.61M+ (soms ₹26.14M+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures
Stage Salarissen

Bijdragen

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Software Engineer aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Inbegrepen Functies

Nieuwe Functie Indienen

Full-Stack Software Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Scaler Academy in Greater Bengaluru ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹14,190,247. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Scaler Academy voor de Software Engineer functie in Greater Bengaluru is ₹3,246,703.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Scaler Academy

Gerelateerde Bedrijven

  • Intuit
  • Uber
  • Airbnb
  • Coinbase
  • DoorDash
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen