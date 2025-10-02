Bedrijvengids
Het mediane Business Development vergoedinspakket in Greater Bengaluru bij Scaler Academy bedraagt in totaal ₹845K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Scaler Academy's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025

Mediaan Pakket
company icon
Scaler Academy
Business Development
Bengaluru, KA, India
Totaal per jaar
₹845K
Niveau
hidden
Basissalaris
₹845K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Jaren bij bedrijf
2-4 Jaren
Jaren ervaring
5-10 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Scaler Academy?

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Business Development bij Scaler Academy in Greater Bengaluru ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹1,185,361. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Scaler Academy voor de Business Development functie in Greater Bengaluru is ₹1,053,641.

