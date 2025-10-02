Bedrijvengids
Scale AI Software Engineer Salarissen in Qatar

Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Scale AI's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025

QAR 582K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van QAR 109K+ (soms QAR 1.09M+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Stage Salarissen

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
Options

Bij Scale AI zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



Inbegrepen Functies

Nieuwe Functie Indienen

Machine Learning Engineer

Full-Stack Software Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Scale AI in Qatar ligt op een jaarlijkse totale beloning van QAR 884,021. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Scale AI voor de Software Engineer functie in Qatar is QAR 439,186.

